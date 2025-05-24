Специальные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины зафиксировали более 150 случаев казней украинских военнопленных.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР МО в своем Telegram-канале.

Во многих случаях зафиксированы "прямые приказы убивать пленных", отметили в ведомстве.

Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине.

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны – расстреливайте на месте", – пишет ГУР.

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко обозначил ответственных за инциденты.

"Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа - или, по крайней мере, согласия - от высшего военного командования, что в России означает пост президента",

- сказал он.

Отмечается, что все собранные спецподразделениями ГУР МО Украины данные о военных преступлениях передаются для дальнейших расследований украинским правоохранителям.

Напомним, в феврале Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных за пол года.

В мае уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне в Курской области расстреляли украинских военнопленных.