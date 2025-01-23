По факту расстрела украинских военнопленных в Донецкой области начато расследование. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным следствия, во время штурма позиций ВСУ в Донецкой области россияне захватили в плен шестерых военнослужащих и расстреляли.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление", - напоминают в прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Накануне телеграм-каналы публиковали видео, на котором солдаты в российской военной форме в спину расстреливают по одному солдат в украинской военной форме на глазах у других.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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