Американское информагентство АР заявляет, что получило видео расстрела украинских пленных российскими военными 13 марта в районе Пятихаток в Запорожской области.

В распоряжении AP попали два ролика с расстрелом. Один, более полный, журналисты получили от европейских военных чиновников, а второй нашли в соцсетях. Последняя версия обрывается на моменте сдачи в плен. Российские источники утверждают, что на ней показаны действия штурмового подразделения 247-го воздушно-десантного полка армии РФ.

Полное видео сняли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ с беспилотника на расстоянии около 100 метров от места события. На нем украинский военный с поднятыми руками выходит из разрушенного дома и ложится на землю, где уже лежат трое его сослуживцев. После этого россияне обыскивают и убивают пленных.

В СБУ заявили AP, что начали расследование этого инцидента.

Ранее украинская прокуратура начала расследование еще одного расстрела украинских пленных российскими солдатами.

Война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ развивает наступление на Лиманско-Оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой. Также РФ продвинулась около Архангельского (восточнее Покровска). ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на Покровском направлении.

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