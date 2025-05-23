Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 мая в своей социальной сети Truth Social.

"Между Россией и Украиной только что состоялся крупный обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с достижением этой договорённости. Может ли это привести к чему-то большему?", - написал Трамп.

Украина и Россия пока обмена не подтверждали.

Ранее в Госдуме РФ заявляли, что этот обмен может быть разбит на несколько дней, поскольку за день это сделать технически сложно.

Напомним, что накануне Украина и РФ обменялись списками на обмен. При этом появились свидетельства возможных проблем в согласовании этих списков. В частности, во время прошлых обменов список пленных согласовывался обеими сторонами, и Москва утверждала, что часть пленных Киев забирать не хотел, а требовал освободить определенных людей. Украина же заявляла, что Россия не хочет отдавать пленных, которых просит вернуть Киев.

Война в Украине идет 1185-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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