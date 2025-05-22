Украина и Россия обменялись списками военнопленных, которых они готовы передать в рамках обмена по формуле "1000 на 1000".

О получении российского списка сообщил президент Украины Владимир Зеленский, а спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение украинского перечня.

Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев при этом заявил, что обмен 1000 на 1000 пленных может быть разбит на несколько дней, поскольку за день это сделать технически сложно.

Возникли ли проблемы с большим обменом пленными

Самый большой обмен пленными между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны "1000 на 1000" был намечен на эту неделю, однако до сих пор не состоялся.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня утром написал, что новый раунд переговоров с РФ может состояться только после обмена пленными. Из чего некоторые наблюдатели сделали вывод, что с обменом возникли некие проблемы.

Затем Ермак вновь дал понять, что с обменом пленными 1000 на 1000 есть некие проблемы.

Он заявил, что Украина "сделала свою часть подготовительной работы" по обмену пленными 1000 на 1000, а "Россия должна ускориться с этим".

По данным источника "Страны", близкого к украинской переговорной группе по обмену, проблемные вопросы действительно есть и связаны с двумя моментами.

Во-первых, во время прошлых обменов список пленных, которые на него идут, согласовывался обеими сторонами. И Москва утверждала, что часть пленных Киев забирать не хотел, а требовал освободить определенных людей. Украина этого не подтверждала. Украинская же сторона время от времени заявляла, что Россия не хочет отдавать пленных, которых просит вернуть Киев. Так или иначе, но процесс согласования в каком-то виде был. Однако в этот раз, по данным источника, россияне сами составили список и передали его Украине. Поэтому Зеленский и заявил, что его сейчас изучают. И не исключено, что будут выдвинуты встречные предложения Киева по списку.

Во-вторых, как мы уже писали, украинские власти хотят отправить на обмен в том числе гражданских, которые являются фигурантами дел о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме. Но соглашаются идти на обмен лишь немногие и процесс уговоров продолжается. Кроме того, неизвестно, как отреагирует Россия на наличие в списке большого числа украинских гражданских лиц.