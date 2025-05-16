В Стамбуле завершились переговоры представителей Украины и России.

Первые краткие комментарии об их ходе дали журналистам на кратком брифинге главы украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров и российской Владимир Мединский.

Украинский министр рассказал, что на переговорах стороны обсуждали "все модальности" прекращения огня. И добавил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.

"Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран", - сказал Умеров.

Также он сказал, что достигнута договоренность об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Отметим, что это будет крупнейший обмен с начала войны.

То есть пока комментарии Умерова далеки от жестко негативных сливов в СМИ о ходе переговоров, которые распространяли западные (преимущественно британские) и украинские издания. В целом эти комментарии указывают скорее на конструктивный ход переговоров и на их продолжение - судя по словам о следующем раунде.

В свою очередь глава российской делегации Мединский сообщил, что его сторона "довольна результатом" переговоров с Украиной. Он добавил, что РФ "готова продолжать контакт". Еще он подтвердил, что в ближайшее дни Украина и РФ проведут масштабный обмен пленными.

По его словам, Россия приняла к сведению запрос Украины на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также "каждая сторона детально пропишет свое видение прекращения огня", после чего может состояться еще одна встреча.

Итого, исходя из заявления Мединского, на прямых переговорах Украины и России достигнуты следующие договоренности:

Обмен пленными в формате 1000 на 1000. Каждая из сторон подготовит свои предложения об организации прекращения огня, после чего делегации соберутся для их обсуждения на новую встречу. Россия приняла к сведению запрос Украины на организацию встречи Зеленского и Путина. В целом ходом переговоров российская сторона довольна и готова продолжать контакты.

Напомним, накануне переговоров Умеров заявил, что мир возможен только при согласии Москвы на 30-дневное перемирие.

Ранее мы обрисовывали диспозицию перед переговорами в Стамбуле.