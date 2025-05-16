Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров накануне переговоров с РФ заявил, что мир возможен только при согласии РФ на 30-дневное перемирие.

"Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле «всех на всех", - написал министр обороны после встречи с представителями Европы и США.

Россия ранее выставляла условия к 30-дневному перемирию - прекращение западных поставок оружия Киеву и остановку мобилизации в Украине.

Напомним, Reuters со ссылкой на источник сообщал, что украинская делегация хочет обсудить сегодня с РФ перемирие и встречу президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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