Турецкие СМИ опубликовали расписание сегодняшних переговоров в Стамбуле
Сегодня в 10:45 пройдет встреча делегаций Турции, США и Украины. Она состоится до встречи украинцев с россиянами.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
В 12:30 запланирована трехсторонняя встреча Турция-Украина-Россия.
Вторая встреча состоится в Офисе президента Долмабахче, где вчера ожидались прямые переговоры Украины и РФ.
То есть, не исключено, что с этой встречи и стартуют переговоры Киева и Москвы.
Ранее представитель МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина и Россия "имеют шансы" выработать документ по завершению войны на переговорах в Стамбуле.
Итоговый документ будет легитимным, "несмотря на истечение срока полномочий Зеленского", заявляет Мирошник.
В то же время он выразил обеспокоенность, что Украина хочет обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня, а не более широкий круг вопросов.
Напомним, вчера в Стамбуле должны были начаться переговоры Украины и России, но их перенесли на сегодня.
Главой украинской делегации назначен министр обороны Рустем Умеров.
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