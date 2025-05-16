Сегодня в 10:45 пройдет встреча делегаций Турции, США и Украины. Она состоится до встречи украинцев с россиянами.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В 12:30 запланирована трехсторонняя встреча Турция-Украина-Россия.

Вторая встреча состоится в Офисе президента Долмабахче, где вчера ожидались прямые переговоры Украины и РФ.

То есть, не исключено, что с этой встречи и стартуют переговоры Киева и Москвы.

Ранее представитель МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина и Россия "имеют шансы" выработать документ по завершению войны на переговорах в Стамбуле.

Итоговый документ будет легитимным, "несмотря на истечение срока полномочий Зеленского", заявляет Мирошник.

В то же время он выразил обеспокоенность, что Украина хочет обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня, а не более широкий круг вопросов.

Напомним, вчера в Стамбуле должны были начаться переговоры Украины и России, но их перенесли на сегодня.

Главой украинской делегации назначен министр обороны Рустем Умеров.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.