Срок возможной встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров России и Украины в пятницу в Стамбуле.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Анталье.

По его словам, США надеются, что Россия 16 мая даст согласие на "всеобъемлющее прекращение огня". При этом, как он добавил, у Вашингтона нет завышенных ожиданий от завтрашних переговоров.

В то же время Рубио сказал, что единственной возможностью прорыва в переговорах об Украине может стать встреча Путина и Трампа.

"По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент и президент Путин не пообщаются напрямую на эту тему", - отметил Рубио.

О том, что пока не встретятся президенты США и России, решение найдено не будет, сегодня заявлял и сам Трамп.

"Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете?" - сказал он.

Также глава Белого дома говорил, что не удивлен отсутствием Путина на переговорах в Стамбуле, так как и не ожидал его визита в Турцию.