Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдёт", пока не состоится его встреча с Владимиром Путиным.

Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета в ходе визита в Катар.

"Я ни в чём не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял.

Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдёт до нашей личной встречи. А встречаться придётся - потому что слишком много людей погибает", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не удивлен отсутствием Путина в Стамбуле, так как и не ожидал его визита в Турцию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.