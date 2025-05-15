Президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен отсутствием Владимира Путина в Стамбуле, так как и не ожидал его визита в Турцию.

Об этом он заявил во время пресс-конференции журналистам.

"Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы" - заявил президент США.

Ранее Трамп заявил, что "поехал бы в Турцию в пятницу, если бы это было уместно для переговоров между Украиной и Россией".

В то же время телеканал CNBC заявляет, что Путин и Трамп "оставляют Зеленского не у дел, проигнорировав мирные переговоры в Турции".

"Лидер Кремля Владимир Путин и его коллега из Белого дома Дональд Трамп решили пропустить поездку", - констатирует телеканал.

От Украины в Турции сегодня будут президент Владимир Зеленский, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители Игорь Жовква и Игорь Брусило, сообщает источник "Суспильного".

Но пока неизвестно, прибыли ли они уже в Турцию и будут ли участвовать в переговорах с российской делегацией.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига в Турции уже встретился с государственным секретарем США Марко Рубио, сенатором Линдси Грэмом и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Об основных сценариях переговоров в Стамбуле мы писали в отдельном материале.