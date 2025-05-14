Американские и европейские чиновники во вторник вечером отговорили Владимира Зеленского отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет Владимир Путин.

Об этом газете The Washington Post сообщили два дипломата, знакомые с ситуацией.

Американские и европейские чиновники заявили Зеленскому, что крайне важно отправить хотя бы делегацию высокопоставленных помощников, включая главу администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, но столкнулись с сопротивлением со стороны украинского лидера.

"Зеленский вообще не видел смысла ехать", – сказал один из дипломатов.

The Washington Post пишет, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф убедил украинцев в том, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация: если они явятся, а Россия нет, Москва будет выглядеть плохо и столкнётся с последствиями. Если же представители Украины и России приедут, стороны могут приблизиться к прекращению огня и окончанию войны, заявили два дипломата, знакомые с ходом переговоров.

Сегодня Зеленский сообщил, что ждет, кто приедет в Стамбул от России.

Также Михаил Подоляк сказал, что Зеленский решит, стоит ли вести переговоры с представителями Москвы завтра в Стамбуле, если туда не приедет президент РФ.