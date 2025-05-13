Делегация РФ будет в Стамбуле в четверг, 15 мая, и ожидает, что туда прибудет украинская сторона.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Будет ли на переговорах сам российский лидер Владимир Путин, Песков не уточнил. Состав делегации он также не раскрыл.

В то же время газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Москве пишет, что в российскую делегацию на переговорах в Стамбуле войдут глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.

Таким образом, издание подтверждает, что Путина в Стамбуле не будет.

Поедет ли российский лидер на переговоры в Турцию, мы разбирали в отдельном материале.

Ранее в Офисе президента говорили, что Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из россиян, кроме Путина.

Между тем американский президент Дональд Трамп подтвердил, что пошлет своих представителей на переговоры Украины и России в Стамбуле. Среди них будет госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига попросил Бразилию уговорить президента России Владимира Путина приехать в Стамбул на переговоры с Владимиром Зеленским.