Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что приедет на переговоры с РФ. Прекращение огня как условие для поездки в Стамбул он не упомянул, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что президент США также может приехать на переговоры.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Слышал только что заявление президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции", – написал президент Украины.

Ранее Трамп не исключил, что может принять участие в стамбульских переговорах. При этом Путин своего личного участия в них пока не подтверждал.

В свою очередь Зеленский говорил, что в четверг, 15 мая, приедет в Турцию на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

О том, что означает призыв Трампа к Зеленскому принять предложение Путина о переговорах, мы подробно писали в отдельном материале.