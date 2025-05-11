Как мы уже писали, отказ Путина от предложения был изначально наиболее вероятным вариантом.

Он выдвинул "встречное предложение" о начале с четверга прямых переговоров Украины и России. Это противоречит позиции Зеленского, который говорил, что согласен на переговоры с РФ только после прекращения огня.

Из Европы уже идут заявления, в которых не поддерживается предложение Путина. Но дальнейшее развитие событий определят не они и даже не реакция украинских властей (которая, скорее всего, будет также негативной), а позиция США. Потому что без согласования с Вашингтоном на какие-либо жесткие действия европейцы не пойдут. Да и действительно болезненные удары по РФ могут нанести только американцы (арсенал мер воздействия европейцев в значительной степени уже исчерпан).

Трамп сегодня опубликовал пост, из которого не очень понятно чью идею он поддержал - Зеленского и европейцев о перемирии с понедельника, или Путина о переговорах в четверг.

Но, в целом, перед Вашингтоном сейчас стоит выбор из трех вариантов, если Путин в последний момент не передумает и не согласится на перемирие с понедельника.

Первый - оказать жесткое давление на Путина, обвинив его в отказе от прекращения огня. Ввести жесточайшие санкции (законопроект о 500% вторичных пошлин на страны, которые покупают основные российские экспортные товары), дать отмашку на это же европейцам, расширить ассортимент поставляемых вооружений (дать добро на поставку Таурусов, например), снять мораторий на удары дальнобоем по территории РФ и прочее. Именно к такому варианту действий Трампа призывают Зеленский и европейцы. Это будет означать полное прекращение любого диалога с Россией (до тех пор, пока Путин не примет предложение о безусловном перемирии) и угрозу резкой эскалации как по войне в Украине (возможен встречный ультиматум Путина, удары "Орешником" и т.д.), так и в американо-российских отношениях.

Второй - побудить Украину согласиться на идею Путина о прямых переговорах в Стамбуле ещё до прекращения огня (пока, напомним, Зеленский против этого варианта, настаивая на том, что сначала должно быть перемирие, а только потом переговоры).

Правда, переговоры принесут результат в виде перемирия только в том случае, если предварительно РФ согласует с США то, что американцы могут предложить Москве вместе с прекращением огня (признание Крыма российским, снятие санкций, прекращение поставок оружия, ещё что-то), а также ответные шаги РФ навстречу США. Потому что именно на этом отрезке ("сделка" между Вашингтоном и Москвой) ранее и зашли в тупик переговоры по завершению войны в Украине.

Третий - продолжать призывать к немедленному перемирию, но сильных мер воздействия против РФ не предпринимать и Киев к переговорам с Путиным также не побуждать. И тогда война продолжится плюс-минус по нынешнему сценарию, так же как и поставки оружия западных стран (правда, американского, вероятно, уже не бесплатно). Обе стороны будут обвинять друг друга в "нежелании мира", одновременно пытаясь улучшить для себя ситуацию на поле боя, чтоб заставить противника принять свои условия. При этом, по мере затягивания войны, обострение также возможно (например, если какие-то жесткие меры против РФ предпримет Европа - например, поставки "Таурусов"). Да и Трамп в любой момент может перейти либо к первому варианту, либо ко второму.