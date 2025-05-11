Владимир Путин заявил, что готов договариваться о перемирии только на прямых переговорах с Украиной.

Об этом он заявил во время выступления перед журналистами.

Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, которые были приостановлены в 2022 году.

"Начать предлагаем в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они и были прерваны в 2022 году", - заявил он.

Завтра по этому поводу Путин поговорит с президентом Турции Реджипом Эрдоганом.

"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной", - добавил глава Кремля.

Россия отправит делегацию в Стамбул для организации переговоров с Украиной. О ее составе объявят позже, сообщил советник Путина Юрий Ушаков.

Также Путин обвинил Украину в нарушении мартовского моратория на удары по объектам энергетики, а также пасхального перемирия.

Он заявил, что Украина не откликнулась на предложение прекратить огонь с 8 по 10 мая. И провела "пять попыток нападения на границу РФ в Курской и Белгородской областях".

В своем заявлении он открыто назвал войну войной.

"Сейчас идут боевые действия, война", – сказал он.

То есть фактически во время выступления он ответил отказом на сегодняшние предложения Украины и Европы установить с понедельника 30-дневную остановку огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на прямые переговоры с РФ пойдет лишь после остановки огня.

Отдельно Путин обвинил европейцев в том, что они говорят с Россией "языком ультиматумов".