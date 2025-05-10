Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление после визита в Киев президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале украинского президента.

Заявляется, что "участники договорились о полном и безусловном прекращении огня с 12 мая сроком не менее чем на 30 дней".

Главной целью этого шага является создание условий для дипломатического урегулирования конфликта, говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули необходимость усиления ВСУ и предложили создать "международный гарантийный контингент".

Заявляется, что если Россия откажется от прекращения огня, "будут введены новые жёсткие санкции, особенно против банковского и энергетического секторов".

Тем временем в Кремле заявили, что Путин скоро даст интервью СМИ. Одной из тем станет истекающее через час перемирие.

Также, вероятно, российский президент прокомментирует предложение Европы и Украины по 30-дневному перемирию.

Ранее западные медиа сообщали, что переговорщики США, ЕС и Украины согласовали условия перемирия, которые Уиткофф передаст Путину.

Согласится ли Москва на перемирие и какие будут последствия в случае отказа, мы анализировали в отдельном материале.