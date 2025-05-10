Остановка огня и усиление ВСУ. Зеленский опубликовал совместное заявление после визита европейских лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление после визита в Киев президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска.
Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале украинского президента.
Заявляется, что "участники договорились о полном и безусловном прекращении огня с 12 мая сроком не менее чем на 30 дней".
Главной целью этого шага является создание условий для дипломатического урегулирования конфликта, говорится в заявлении.
Подписанты подчеркнули необходимость усиления ВСУ и предложили создать "международный гарантийный контингент".
Заявляется, что если Россия откажется от прекращения огня, "будут введены новые жёсткие санкции, особенно против банковского и энергетического секторов".
Тем временем в Кремле заявили, что Путин скоро даст интервью СМИ. Одной из тем станет истекающее через час перемирие.
Также, вероятно, российский президент прокомментирует предложение Европы и Украины по 30-дневному перемирию.
Ранее западные медиа сообщали, что переговорщики США, ЕС и Украины согласовали условия перемирия, которые Уиткофф передаст Путину.
Согласится ли Москва на перемирие и какие будут последствия в случае отказа, мы анализировали в отдельном материале.