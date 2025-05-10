Требование к России о перемирии с 12 мая, которое сегодня озвучили президент Украины Владимир Зеленский, французский президент Эмманюэль Макрон, премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по своей форме напоминает "предложение, которое делается для того, чтобы от него отказались".

Оно дается в форме фактического ультиматума главе Кремля Владимиру Путину, сопровождается угрозами ужесточения санкций и увеличения поставок оружия. Параллельно европейцы запускают процедуру создания спецтрибунала по военным преступлениям в Украине, показывая Путину, что даже в случае перемирия конфронтация с РФ у Европы продолжится.

Кроме того, европейцы намекают, что могут отправить после перемирия свои войска в Украину, что в Москве называли ранее полностью неприемлемым.

Также из заявлений Зеленского и европейцев следует, что перемирие должно быть безусловным. То есть условия РФ, которые она выдвигала (прекращение поставок оружия и отмена мобилизации в Украине), выполняться не будут.

Правда, СМИ пишут о плане из 22 пунктов по мирному урегулированию, который, как утверждается, согласован Украиной, Европой и США. И его должен показать Путину спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Но, исходя из сегодняшних заявлений в Киеве, речь идет о неких мерах, которые будут предприняты после прекращения огня, когда и должны начаться мирные переговоры. В том числе, Зеленский заявляет, что готов после прекращения огня на переговоры с РФ (Москва же заявляет, что прямые переговоры должны начаться без дополнительных условий).

В такой периодичности (сначала перемирие, потом переговоры), естественно, никто не может гарантировать, что эти переговоры состоятся и к чему-либо приведут, а "22 пункта Уиткоффа" будут претворены в жизнь (даже если они и устроят Москву). Может повториться ситуация Минских соглашений, по которым было заключено перемирие, а политическую часть затем похоронили.

В целом, как мы уже писали, Украина и "партия войны" на Западе в лице Макрона и Стармера рассчитывают на то, что Путин откажется от предложенного перемирия, после чего Трамп продолжит поставки оружия Украине и введет жесткие санкции против РФ, что может привести к полному прекращению диалога США и России и к резкому усилению их конфронтации. Что, судя по всему, и является главной целью сегодняшнего ультиматума по перемирию с 12 мая.

В итоге есть два варианта развития событий.

1. Россия от перемирия отказывается в той или иной форме. Либо прямо, либо выставляя встречные условия.

Судя по комментариям, которые идут из Москвы, это пока выглядит очень вероятным вариантом.

И в таком случае далее все зависит от реакции на этот отказ Запада.

Во-первых, он может не отреагировать жестко на отказ, ограничившись продолжением поставок оружия в нынешнем ассортименте (американское, скорее всего, будет поставляться за деньги) и некоторым (но не критичным для РФ) ужесточением санкций. В таком случае ситуация будет развиваться по инерционному сценарию - война продолжится, но и двери для дальнейших переговоров между по завершению конфликта не закроются. И в будущем не исключена новая попытка выйти на договоренности.

Во-вторых, США могут ввести максимально жесткие санкции вроде уже анонсированного законопроекта о 500% вторичных пошлин против покупателей основных российских экспортных товаров. Кроме того, Киеву могут поставить "Таурусы" и разморозить разрешение на удары подобными дальнобойными ракетами по РФ.

Это может привести к полному прекращению диалога США и России и к резкому усилению их конфронтации. Также не исключен ответный ультиматум со стороны РФ с требованием к Украине и к Западу выполнить российские требования, который может быть подкреплен угрозой применения "Орешника" (не исключено, что с этим и связаны курсирующие слухи о предстоящих массированных ударах).

По какому из этих двух вариантов будут развиваться события, зависит в первую очередь от позиции Трампа - готов ли он ужесточать санкции и закрывать тем самым тему переговоров с РФ или нет. Сам Трамп по этому поводу ещё не высказывался.

2. Согласие РФ на перемирие с 12 мая.

Хоть сейчас все комментарии из Москвы говорят о том, что там против предложений, озвученных Зеленским, однако Путин своего слова еще не сказал, а Песков заявил, что Кремль обдумает предложение о перемирии.

Безусловно, многое будет зависеть от того, что прописано в 22 пунктах, которые Уиткофф, по слухам, должен показать Путину.

Также согласие Кремля вероятно, если помимо этих 22 пунктов есть уже конкретные договоренности Москвы с Трампом, которые будут реализованы США без согласования с Киевом и с Европой. Например, по признанию Крыма российским или же по отмене санкций.

Но даже если никаких "секретных протоколов" у Кремля с Трампом нет, Путин может пойти на прекращение огня, несмотря на ультимативную форму этого предложения, если он посчитает, что на данном этапе завершить войну по линии фронта с фиксацией завоевания 20% территории Украины для него и РФ выгодно и необходимо.

Подробно аргументы за остановку войны для Москвы мы приводили в нашем материале.

Как мы уже писали, в конечном итоге ответ Путина будет зависеть от его ответа на три вопроса.

Первый – насколько для Путина обозначенные им публично условия завершения войны (включая передачу всех четырех областей, ограничения численности ВСУ и т.д.) являются принципиально важными, а не просто стартовой позицией для переговоров.



Второй – видит ли Путин возможность достижения этих целей военным путем без сверхусилий в виде мобилизации, использования ядерного оружия, полного перевода экономики на военные рельсы, резкого затягивания поясов населению (чтобы продолжать воевать вне зависимости от уровня цен на нефть и степени санкционного давления).



Третий – если не видит, то готов ли Путин на такие сверхусилия.



Если ответ "да", то на компромиссы Кремль вряд ли будет идти. И тут уже весь вопрос в том, насколько его оценка возможностей РФ окажется верной, а не такой же как и в феврале 2022 года.



Если ответ "нет", значит Путин войну закончить по линии фронта в ближайшее время будет готов. Тем более, что даже простая заморозка войны по линии фронта без каких-либо дополнительных условий для России будет формально считаться военной победой - территорию соседнего государства захватили (включая сухопутный коридор в Крым), а свою (после почти полной ликвидации Курского плацдарма ВСУ) не потеряли.