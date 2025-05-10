Президент Украины Владимир Зеленский назвал "неживой" идею спецпосланника президента США Кита Келлога о создании буферной зоны на фронте в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, официально Украина ничего подобного не предлагала.

"Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны по 15 км – а почему по 15? И с какой линии мы будем считать, с границы, с какой контактной линии... Даже если говорить о 15 км, что мы будем делать с Херсоном? Это значит, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что нарушения будут и при разведении войск.

"Если после этого согласиться на буферную зону и отойти на 15 км от таких городов как Херсон, Харьков и Сумы – у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война, потому что над ними будет летать артиллерия. Поэтому на сегодняшний день это преждевременно об этом говорить, и идея на сегодняшний день неживая", - заявил президент.

Отметим, Украина, поддержанная Британией и ЕС, с понедельника предлагает России начать 30-дневное перемирие. Россия пока не дала ответа.

Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами.

Почему идея с разводом войск кажется трудновыполнимой, мы рассказывали в отдельном материале.