Вчера специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина согласилась с идеей отвести войска каждой из сторон на 15 километров от нынешней линии фронта после прекращения огня, создав таким образом 30-километровую демилитаризованную зону.

Сама Украина своего согласия на такой план не подтверждала. Так же как и Россия.

Однако идея выглядит предельно странной и практически нереализуемой.

Ее осуществление будет означать, например, что Украина полностью выведет свои войска из Херсона, Покровска и Мирнограда. А Россия - из Новой Каховки, Алешек и Энергодара.

Также обе воюющие армии должны будут уйти из Торецка и Часова Яра, за который идут бои.

И, кроме того, по линии государственной границы (которая уже давно превратилась в линию фронта) и Украина, и Россия должны отвести на 15 километров войска вглубь своей территории. В том числе, например, россиянам придется вывести войска из Суджи, а Украине - из всех приграничных населенных пунктов в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также обе армии должны будут покинуть свои оборудованные годами на Южном фронте позиции и отступить каждая на 15 километров в чисто поле.

Такая идея в условиях тотального недоверия сторон друг к другу может быть реализована только при одном условии - если 30-километровую демилитаризированную зону плотно займут миротворческие войска из стран, которые согласуют и Украина, и Россия. Причем, учитывая протяженность линии фронта, для этого необходимы будут сотни тысяч пехотинцев со всем необходимым вооружением.

И на данный момент крайне трудно представить, что Киев и Москва взаимно согласуют страны, откуда придут миротворцы. Не менее трудно представить, что какие-либо страны сейчас будут готовы отправить сотни тысяч солдат на линию разграничения между Украиной и Россией (кто будет оплачивать всю эту грандиозную операцию, а также контролировать административно демилитаризированную зону - отдельные вопросы).

Поэтому идея с разводом войск на 30 километров выглядит как максимальное усложнение процесса достижения договоренностей о прекращении огня, который и без того крайне тяжелый.

Напомним, недавно западные СМИ писали, что Европа точно не сможет разместить в Украине контингент из 64 тысячи военных, как планировали ранее. Ей будет трудно разместить даже 25 000 военнослужащих.

А в РФ заявили, что ввод европейских миротворцев в Украину может привести к третьей мировой войне.