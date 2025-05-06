Келлог заявил, что Украина готова на немедленное перемирие и создание 30-километровой буферной зоны
Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами.
Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
"Они согласны на всеобъемлющее перемирие – по суше, морю и в воздухе – минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня", – сказал он.
По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
"Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и (Россия - Ред.) отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", – сообщил он.
Келлог добавил, что президент США может обеспечить соблюдение перемирия в Украине, "если Россия на него согласится".
Ранее Путин заявил, что Россия объявляет одностороннее перемирие в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
В свою очередь Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.
Между тем президент США Дональд Трамп позитивно оценил предложенное Путиным перемирие на 9 мая и заявил, что Киев и Москва хотят завершения войны.