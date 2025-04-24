Россия заявляет, что ввод европейских миротворцев в Украину может привести к третьей мировой войне.

Бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу отметил, что это будут военные стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала до вторжения, и что Москва называет одной из причин начала полномасштабной войны.

"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем - к третьей мировой войне", - заявил Шойгу.

Он также назвал Украину "нашей исторической территорией".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон планирует отправить в Украину силы сдерживания, несмотря на позицию РФ. По предоставленному плану, миссию должна возглавить Великобритания.

Отметим, что мирный план президента США Дональда Трампа, который публиковали СМИ, допускает размещение европейских миротворцев в Украине после прекращения огня, но не дает им американских гарантий безопасности, без чего Лондон и Париж свои войска отправлять не хотят.