Европа точно не сможет разместить в Украине контингент из 64 тысячи военных, как планировалось ранее. Также ей "будет трудно разместить 25 000 военнослужащих в Украине", хотя эта цифра может обсуждаться.

Об этом пишет газета The Times.

Первоначальную цифру в 64 тысячи озвучил британский адмирал Тони Радакин. Из них 10 тысяч, как предполагается, британцы.

Однако "близкие союзники ясно выразили свои сомнения и указали, что силы такого размера потребуют в общей сложности 256 000 военнослужащих на местах в течение двух лет, с учетом ротации".

Поэтому надежды на 64 000 "сдерживающих" сил вряд ли оправдаются, говорят источники. По их данным, министры обороны по всей Европе заявили, что "нет никаких шансов", что они смогут достичь этого числа.

На встречах по этому вопросу министр обороны Литвы Довиле Сакальене сказала своим коллегам: "У России 800 000 [военнослужащих]. Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабым - это слабо".

По словам источника, Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание сил в Украине ослабит их собственную пограничную оборону, а Польша, Испания и Италия дали понять, что не будут задействовать солдат.

"Без выделения [войск] крупными густонаселенными странами это тупик", - добавил источник.

Франция заявила, что выделит примерно столько же, сколько и Великобритания, от 5000 до 10000 военнослужащих.

"Нежелание европейских стран отправлять наземные войска для защиты Украины привело к изменению мышления о том, как будут выглядеть эти силы в случае заключения мирного соглашения. Есть также опасения по поводу того, какими будут правила ведения боевых действий в случае нападения России", - говорится в статье.

Пока что, согласно наиболее вероятным планам, британские и французские военные инструкторы будут отправлены на запад Украины.

"Однако они не будут находиться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинские войска", - пишет Times.

Ранее в РФ заявили, что ввод европейских миротворцев в Украину может привести к третьей мировой войне.

Что означает отказ Европы вводить миротворцев в Украину, мы анализировали в отдельном материале.