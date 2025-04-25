Великобритания вместо "многотысячных боевых сил" ограничится отправкой в Украину военных инструкторов в западную часть страны.

Об этом говорится в статье Times, которая вчера сообщала, что Лондон "смягчил" планы по вводу войск в Украину.

Вместо введения сухопутных сил, "основное внимание будет уделено восстановлению и перевооружению армии Киева под защитой с воздуха и моря".

При этом "британские и французские военные инструкторы должны быть отправлены на запад Украины".

В то же время даже на такое присутствие Лондон хочет получить гарантии безопасности от США, которых пока нет.

Как пишет газета The Telegraph, премьер Великобритании Кир Стармер, посещая один из кораблей флота в четверг, "повторил свой призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, введенных в Украину для наблюдения за любым миром".

Однако Трамп не давал таких гарантий, уточняет издание.

"Информация британских СМИ о том, что Лондон фактически отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и решил ограничиться направлением лишь военных инструкторов (да и те под вопросом из-за отсутствий гарантий безопасности США), является важной в контексте переговорного процесса.

Напомним, что Москва выступала категорически против введения каких-либо войск стран НАТО в Украину и это было одним из главных проблемных моментов, которые препятствовали достижению договоренностей по завершению войны.

Теперь, получается, у Лондона и Парижа "концепция поменялась" и свои войска в Украину отправлять они не намерены. Не исключено, что изменили они свою позицию под влиянием США (ранее СМИ предполагали, что Вашингтон может надавить на европейцев по этому вопросу).

Также характерно, что информация о "смене концепции" появилась как раз накануне сегодняшнего визита Уиткоффа в Москву, где он должен встретиться с Путиным", - комментирует ситуацию Telegram-канал Политика Страны".