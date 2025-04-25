Присутствие миротворцев из стран Европы в Украине является необязательным для мирного урегулирования.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Я говорил с Трампом, что для нас backstop (поддержка - Ред.) это не обязательно boots on the ground (размещение контингента - Ред.) в Украине. Я знаю, как не очень положительно на это смотрят США. Поэтому мы говорим о работе разведок, о киберзащите, о системах ПВО Patriot", – сказал президент.

Ранее издание The Times сообщило, что Великобритания и Франция отошли от своих изначальных планов направить войска в Украину.

Также издание написало, что Лондон вместо "многотысячных боевых сил" ограничится отправкой в Украину военных инструкторов в западную часть страны.

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Трамп заявил, что с Россией у США уже "есть сделка", а с Зеленским договориться "сложнее". Украинский президент в ответ на критику со стороны США заявил, что в Лондоне Украина представила правки к мирному плану Трампа и сейчас они переданы президенту США. Подробности этих правок он не уточнил. Киев не смог договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга и может в мае объявить дефолт.

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