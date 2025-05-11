Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной.

Он заявил, что это является "первым, но недостаточным шагом", передает AFP.

"Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры", - заявил Макрон.

Он добавил, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский и его европейские партнёры призвали на Россию согласиться на 30-дневное перемирие с понедельника. В противном случае России угрожали новыми санкциями.

В свою очередь Путин отверг 30-дневное перемирие с понедельника и предложил обсудить этот вопрос на прямых переговорах Киева и Москвы в четверг.

Украина пока согласия на эти переговоры не давала.

При этом президент США Дональд Трамп уже назвал вчерашний день "великим" и заявил о приближении мира.

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