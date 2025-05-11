"Первый, но недостаточный шаг". Макрон прокомментировал предложение Путина начать прямые переговоры с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной.
Он заявил, что это является "первым, но недостаточным шагом", передает AFP.
"Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры", - заявил Макрон.
Он добавил, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский и его европейские партнёры призвали на Россию согласиться на 30-дневное перемирие с понедельника. В противном случае России угрожали новыми санкциями.
В свою очередь Путин отверг 30-дневное перемирие с понедельника и предложил обсудить этот вопрос на прямых переговорах Киева и Москвы в четверг.
Украина пока согласия на эти переговоры не давала.
При этом президент США Дональд Трамп уже назвал вчерашний день "великим" и заявил о приближении мира.
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