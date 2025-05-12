Представители украинской власти в режиме секретности вели прямые переговоры с Россией на протяжении всей войны.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, переговоры шли "не один, не два и даже не три раза", "это было и в 2022 году. И в 2023 году. И даже в 2024 году".

"Делегации были на очень высоком уровне. Встречи проходили на Аравийском полуострове. (Да, там есть несколько стран, где такие вещи происходят тихо, без камер.) Так что если сейчас кто-то начнет кричать о "невозможности" прямых переговоров, просто знайте: они уже были. И не раз", - написал Гончаренко.

При этом нардеп подчеркнул, что все переговоры "провалились", однако причину называть не стал.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп написал, что Украина должна "немедленно" согласиться на прямые переговоры, которые предложила провести Россия.

Украинский президент Владимир Зеленский после этого дважды заявил, что лично поедет в Стамбул на эти переговоры, и позвал туда главу Кремля Владимира Путина. В Москве пока не сообщали, приедет ли президент РФ.

Подробнее об этом "Страна" писала в отдельном материале.