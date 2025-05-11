Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдёт на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, что не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Соберитесь сейчас!!!" – пишет Дональд Трамп.

Владимир Зеленский после призыва Трампа "немедленно" начать переговоры с главой РФ заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле.

"Мы ждём с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут", – написал президент в своём телеграм-канале.

"Как видим, Трамп выразил сомнение, что Украина согласится на сделку с Россией.

То есть пока трудно прогнозировать, будет ли какой-то результат от переговоров, и, если они провалятся, то какой будет реакция на это Вашингтона.

При этом из цитаты Зеленского не до конца ясно, поедет ли он в Стамбул, если прекращение огня завтра не наступит.

Но, судя по всему, расчет Банковой сейчас на то, что Путин откажется лично встречаться с Зеленским", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пойдёт на предложенные РФ переговоры в Стамбуле только после прекращения огня сроком на 30 дней.

Таким образом Трамп фактически поддержал вариант Путина, который предложил сперва начать прямые переговоры с Украиной, на которых и обсуждать перемирие.

Напомним, "Страна" рассматривала такой сценарий как один из возможных вариантов развития ситуации.