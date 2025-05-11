Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные разговоры с французским и российским президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Он заявил о готовности провести в Турции переговоры между Украиной и РФ, которые Путин предлагает начать в этот четверг, 15 мая.

В сообщении администрации турецкого президента сказано, что Анкара готова внести любой вклад, включая организацию переговоров.

Эрдоган заявил Путину, что "открылось окно возможностей для достижения мира и что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров".

Позже Кремль опубликовал свой релиз о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом.

В нем сказано, что президент РФ предлагает Украине начать прямые переговоры с 15 мая. То есть, в ближайший четверг.

Кремль сообщает, что Эрдоган "всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку".

Напомним, в сообщении о разговоре с Путиным от администрации турецкого президента, помимо готовности предоставить площадку для переговоров, также говорилось и о том, что необходимые условия для переговоров создаст всеобъемлющее прекращение огня.

Также сегодня Эрдоган созвонился с Макроном. Ему он также сказал, что готов организовать переговоры для обеспечения прекращения огня и прочного мира в Украине.

Президент Турции подчеркнул, что достигнут исторический переломный момент в усилиях, направленных на прекращение войны между Украиной и Россией, отметив важность воспользоваться этой возможностью.

Напомним, в Москве уже заявили, что готовы договариваться о перемирии только на прямых переговорах с Украиной. Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, которые были приостановлены в 2022 году.

Затем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, если Владимир Путин согласится на прекращение огня с 12 мая.

"Страна" подробно анализировала, как могут развиваться события после отказа Путина от перемирия с понедельника.