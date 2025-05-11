Россия возобновила удары "Шахедами" по Украине после трехдневного перемирия
Россия впервые после перемирия атаковала Украину 108 беспилотниками. Сегодня ночью были сбиты 60 "Шахедов", еще 41 "локационно утрачен" без последствий.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В результате вражеской атаки пострадала Сумская область.
В ГСЧС сообщили, что несколько российских беспилотников атаковали Поповскую громаду Конотопского района. Повреждены нежилые помещения, возникли пожары.
Минобороны РФ о налетах со стороны Украины не сообщало.
Война в Украине идет 1173-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
Вчера Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Туск во время встречи в Киеве заявили о готовности к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника. В противном случае европейские союзники грозят ввести санкции против "Северного потока-2" и заблокировать газопровод. В ответ Путин предложил дату и место прямых переговоров с Украиной, но отверг перемирие с 12 мая.
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