Россия впервые после перемирия атаковала Украину 108 беспилотниками. Сегодня ночью были сбиты 60 "Шахедов", еще 41 "локационно утрачен" без последствий.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате вражеской атаки пострадала Сумская область.

В ГСЧС сообщили, что несколько российских беспилотников атаковали Поповскую громаду Конотопского района. Повреждены нежилые помещения, возникли пожары.

Минобороны РФ о налетах со стороны Украины не сообщало.

Война в Украине идет 1173-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Вчера Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Туск во время встречи в Киеве заявили о готовности к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника. В противном случае европейские союзники грозят ввести санкции против "Северного потока-2" и заблокировать газопровод. В ответ Путин предложил дату и место прямых переговоров с Украиной, но отверг перемирие с 12 мая.

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