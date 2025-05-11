Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, если Владимир Путин согласится на прекращение огня с завтрашнего дня.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно ожидали этого. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - заявил Зеленский.

Эту же позицию о готовности к переговорам с Путиным только после прекращения огня он озвучивал и ранее.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина пойдет на переговоры только, если Россия согласится на прекращение огня с завтрашнего дня.

"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну", - написал Ермак.

Напомним, что Путин же вчера озвучил иное предложение - сначала переговоры, потом перемирие. Он заявил о желании прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле - которые были приостановлены в 2022 году.

Подробнее о вариантах развития событий мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1173-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 мая 2025 года в обновляемом онлайне.