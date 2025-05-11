Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не поддержал идею главы РФ Владимира Путина провести переговоры до прекращения огня. Он призвал в первую очередь объявить 30-дневное перемирие, а затем уже приступить к переговорам, как того требуют Киев и представители Европы.

Об этом Келлог написал в Х.

"Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убивать! Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а в течение этого времени перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", - написал спецпредставитель президента США.

Напомним, сам Трамп написал, что "ожидает великую неделю" для России и Украины, но не комментировал вопрос о том, что должно быть раньше – перемирие или переговоры. Не высказываются пока по этому поводу и другие члены команды Трампа, кроме Келлога.

Последний и вчера был единственным из официальных представителей Белого дома, который публично поддержал идею Киева и европейских лидеров о 30-дневном перемирии.

Подробнее о перспективах развития событий мы писали в отдельном материале. Также мы анализировали, хотят ли украинские власти и Кремль завершения войны.