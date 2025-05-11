В Турции во время предлагаемых Россией переговоров по Украине будет находиться госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает американский Государственный департамент.

Рубио посетит турецкую столицу и пробудет в ней с 14-го по 16 мая для участия в неформальной министерской встрече участников НАТО.

Напомним, глава РФ Владимир Путин предложил Банковой 15 мая возобновить переговоры в Турции, прерванные весной 2022 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже дал согласие на проведение встречи сторон конфликта.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле.

Напомним, "Страна" анализировала, что означает "гонка призывов" со стороны Кремля и Банковой.

Также мы разбирали, какие варианты есть после предложения Путина о переговорах.

Война в Украине продолжается 1173-й день. Последние новости с главными событиями 11 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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