Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что многие страны Запада "хотят продолжения войны в Украине", поэтому выступают против прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Таким образом он прокомментировал негативные комментарии европейских лидеров на предложение главы РФ Владимира Путина о прямых переговорах России с Украиной до прекращения огня.

"Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше", – сказал Фицо.

"Верю, что эта точка зрения изменится... Снова напомню, что это дело Украины и России: если они заинтересованы вести переговоры, пусть их ведут", – заявил премьер Словакии.

Его также поддержал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

"Нельзя, чтобы какие-то западные представители постоянно диктовали, когда Украина может вести переговоры", - сказал министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вести переговоры с Путиным только после согласия РФ на прекращение огня с 12 мая.

"Страна" подробно анализировала, как могут развиваться события после отказа Путина от перемирия с понедельника.