Украинский президент Владимир Зеленский только что заявил, что в четверг, 15 мая, будет ждать главу Кремля Владимира Путина в Стамбуле. Это произошло после резкого поста президента США Дональда Трампа, который написал, что Украина "немедленно" должна согласиться на переговоры, предложенные Путиным.

Пока неясно, что на это ответит Кремль (там вчера заявили, что в Стамбул поедет делегация переговорщиков). Судя по всему, Зеленский рассчитывает, что Путин переговоры с ним вести не захочет, и процесс будет сорван по вине РФ.

Но есть и чисто формальные вопросы к заявлению украинского президента. Это его собственный указ от 30 сентября 2022 года, которым запрещены переговоры лично с Путиным.

Этот указ ввел в действие решение СНБО, где первым пунктом постановляется: "Констатировать невозможность переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным".

Позже Зеленский и Ермак заявляли, что указ не запрещает таких переговоров президенту или специально уполномоченным лицам. Однако в тексте документа таких исключений, как видим, нет.

Комментируя свой указ, Зеленский тогда, в 2022 году, заявил следующее: "Очевидно, что с этим российским президентом это (ведение переговоров об урегулировании войны - Ред.) невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - заявлял украинский президент.

После этого Россия неоднократно призывала Украину этот указ отменить для разблокирования переговорного процесса. В частности, заявляя, что результаты переговоров из-за этого указа Украина не сможет потом имплементировать, имея основания объявить незаконными принятые на встречах с Путиным решения.

Украина эти трактовки, как уже говорилось выше, опровергает и заявляет, что Зеленский может вести переговоры с российским президентом. Но нельзя исключать, что до четверга спорный указ могут отменить - особенно, если Путин согласится на встречу, но выдвинет для нее условие по отмене указа.

Ранее мы разбирались в отдельном материале, хотят ли украинские власти и Кремль завершения войны.