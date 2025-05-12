Президент США Дональд Трамп не исключает возможности приехать в Стамбул, где планируются переговоры Украины и России.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами.

Глава Белого дома также допустил, что на этой встрече будут президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин (который пока своего согласия публично не давал).

"Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее. Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг - у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет ощущение, что что-то может произойти. Но нам нужно добиться результата. Нам нужно спасать 5 тысяч жизней в неделю. 5 тысяч жизней в неделю, 5 тысяч жизней в неделю, 5 тысяч жизней в неделю. На самом деле даже больше", - заявил Трамп.

"Думаю, Россия согласится на 30-дневное перемирие", - добавил президент США.

"С учетом заявления Трампа о готовности приехать в Стамбул на переговоры Украиной с Россией и его прогноза о том, что Путин может также быть там и согласится на перемирие, напрашивается вывод: если Путин объявит о своей поездке в Стамбул, то это будет означать, что договоренности о завершении войны действительно возможны", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" сегодня уже предполагала возможность визита Трампа на переговоры в Стамбуле, которые состоятся 15 мая.

Ранее Зеленский говорил, что в четверг, 15 мая, приедет в Турцию на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.