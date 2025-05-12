Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложение для России о 30-дневном прекращении огня действует только до вечера понедельника.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами, сообщает Le Figaro.

По его словам, у него уже запланированы беседы с украинским и европейскими лидерами.

"Я буду разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были обозначены. Все понятно", - сказал он.

При этом президент Франции также упомянул вероятность санкций для РФ в случае негативного сценария.

"Или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций", - добавил Макрон.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу украинцев и россиян в Стамбуле "очень важной".

"Встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", - сказал президент США.

Напомним, сегодня в ФРГ также заявили о готовности ЕС ввести новые санкции против РФ, если она не согласится на прекращение огня до конца суток.

Война в Украине идет 1174-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 мая 2025 года в обновляемом онлайне.