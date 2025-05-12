В понедельник, 12 мая, в Украине идет 1174-й день войны с Россией.

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8.16 Российские войска продвинулись на фронте еще в двух местах, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Продвижения есть на Новопавловском направлении южнее Серебряного, а также к югу от Константиновки - в районе Водяного 2-го. В итоге уже в нескольких местах идут бои на трассе Покровск - Константиновка.

Украинский военный обозреватель Мирошников заявляет, что "Константиновское направление сыпется быстрее, чем я думал".

"По сути, с юго-запада враг уже выходит на подходы к городу. Да, это только с одной стороны. Но летом оккупантам будет гораздо удобнее проводить здесь всеобщую операцию", - пишет Мирошников.

7.50 Госсекретарь США Рубио обсудил Украину с канцлером Германии и главой МИД Великобритании.

С Мерцем "они обсудили встречу канцлера, президента Макрона, премьер-министра Стармера, премьер-министра Туска и президента Зеленского в Киеве и нашу общую цель - прекращение войны в Украине".

А британскому министру Лэмми Рубио сказал, что "нашим главным приоритетом остается прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня".

Напомним, в Турции в четверг может состояться встреча украинской и российской делегаций, также прибудет лично Зеленский.

В этот же день в Стамбуле будет находиться и госсекретарь США.

7.40 Российский дрон ударил по грузовому поезду в Донецкой области, сообщает "Укрзализныця". Ранен машинист.