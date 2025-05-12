Анализируем итоги 1174-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За выходные российские войска существенно продвинулись к югу от Константиновки - под Романовкой, Александрополем, Новой Полтавкой и в районе Водяного 2-го.

В итоге уже в нескольких местах идут бои на трассе Покровск - Константиновка, судя по карте военного паблика Deep State.

Украинский военный обозреватель Мирошников заявляет, что "константиновское направление сыпется быстрее, чем я думал". "По сути, с юго-запада враг уже выходит на подходы к городу. Да, это только с одной стороны. Но летом оккупантам будет гораздо удобнее проводить здесь всеобщую операцию", - пишет Мирошников.

В соседнем Торецке 100 ОМБр ВСУ провела "максимально неудачную контратаку" с большими потерями, сообщает Deep State.

"На днях бойцами 100 ОМБр была осуществлена "контратака" в городе Торецке, и она была максимально неудачной, которая принесла – для нас много потерь, а для противника тактическое и медийное преимущество в Торецке, насыщенного и без того тяжелыми боями", – пишет паблик.

По информации DS, командованием был допущен "ряд роковых ошибок":

– задействование большого количества техники, двигавшейся на большой скорости простой колонной на открытой местности, которая дала возможность российским FPV-дронам "устроить сафари";

– отсутствие нормального расчета необходимых ресурсов операции, а именно: артиллерии, которая не имела нужное количество выстрелов для поддержки маневров техники и пехоты;

– по анализу движений и дальнейших действий наших сил: отсутствие конкретно спланированных шагов на случай образования непредсказуемых обстоятельств (грубо говоря, плана Б), что привело к хаотической обстановке и невозможности оценить ситуацию вокруг. Подходящий маневр следует подготовить заранее, продумывая самые важные детали.

"В сети пытаются подать эти события как "успешные", но во времена информационной эры подобного заголовками не скроешь, а павших бойцов не вернешь, отдавших за эту нелепость свою жизнь", – подводит итог DS.

Ранее о том, что украинские войска понесли большие потери во время контратаки в Торецке, писали российские военные паблики.

На Новопавловском направлении также ускорилось наступление россиян.

ВСУ теряют контроль над селом Богатырь на трассе Донецк - Запорожье, сообщают украинские военные и телеграм-каналы. Карта Deep State за выходные показывет продвижение РФ к Богатырю со стороны Разлива и расширение серой зоны в самой деревне.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов пишет, что "контроль над Богатырем тает на глазах". Украинский военный с позывным "Мучной" это подтверждает. По его словам, "ситуация разворачивается очень сложно для наших подразделений".

По его словам, РФ имеет контроль над южной частью, занял половину восточной и продвигается в юго-западной части. "Ездит наземный гусеничный дрон с граммофоном и сообщает о сдаче в плен, если никто не выйдет – открывается огонь, ровнять будут все дома, укрытия... Населенный пункт как бы это грубо ни звучало, уже обречен, есть все шансы его в ближайшее время потерять", - пишет "Мучной".

В случае потери Богатыря, усилится давление на Отрадное и возобновится движение на запад, выше нижнего течения реки Волчья в сторону сел Ялта и Запорожье. "Задача состоит в том, чтобы охватить южный фланг для удобного движения в сторону Днепропетровской области", - полагает "Мучной".

Российские паблики заявляют, что РФ штурмует и Алексеевку севернее Богатыря. Deep State сегодня на карте показал, что к селу приблизилась "серая зона", а также было продвижение РФ южнее Серебряного.

Судя по картам, после Богатыря для российской армии открывается путь на 13 километров вперед без населенных пунктов - до сел Ялта и Запорожье. Откуда чуть более километра до границы Днепропетровской области.

Также создается и угроза для сил ВСУ южнее - в междуречье Волчей и Мокрых Ялов к северу и северо-востоку от Великой Новоселки.

Северо-западнее, ближе к границам Днепропетровской области, минобороны РФ заявило о захвате села Котляровка. Это уже подтвердил украинский военный "Мучной".

Также он пишет, что севернее Котляровки россияне подошли с юга к Новониколаевке, продвинувшись и заняв несколько посадок. "Если русаки будут и дальше продвигаться через эту деревню, то до границ (Днепропетровской области - Ред.) останется буквально километр. Как раз пройти реку Соленая и обеспечить западный фланг, нанести при этом рассекающий удар по Муравке", - заявляет боец ВСУ.

Российские паблики также пишут о боях за соседнюю с Новониколаевкой Новосергеевку (говорят, что вышли к восточному берегу Соленой). Также они заявляют о штурме села Ореховое западнее Котляровки и захвате там главой улицы. О боях в Ореховом, откуда до границ области около километра, пишет и "Мучной". При этом по карте Deep State в Ореховом российских войск нет.

Тем не менее, россияне очевидно приближаются к границе Днепропетровской области, усилив здесь нажим. В "ДНР" уже заявили, что границы осталось менее километра.

В то же время ВСУ еще могут отправить резервы, чтобы предотвратить это, а также обрушение фронта под Константиновкой. Эти резервы есть как минимум в Сумской области, откуда ВСУ еще на выходных атаковали Глушковский район Курской области РФв районе Теткино. Причем сейчас российские паблики пишут, что атаки украинских войск в этом районе почти прекратились (при том, что и в Теткино ВСУ не продвинулись). Не исключено, что часть сил действительно перебросят на критические участки фронта в Донецкой области.

Стоит отметить, что на выходных закончилось объявленое Путиным трехдневное перемирие, которое, впрочем, свелось, в основном, к прекращению взаимных дальнобойных ударов (бои на земле продолжались). И удары дронами по украинской территории с воскресенья возобновились.

Вечером субботы выступил Путин и фактически отказался от предложения 30-дневного перемирия. Он заявил, что Россия не воспринимает подобных ультиматумов и предложил Украине обсуждать этот вопрос на прямых переговорах. Кремль предложил провести их в Стамбуле 15 мая - то есть, в этот четверг. Возобновив таким образом, как сказал Путин, прерванные переговоры, которые велись ещё весной 2022 года.

Подробнее об этом мы расскажем ниже.

От "ультиматума" до Стамбула. Переговоры Украины и РФ

На выходных резко ускорился дипломатический процесс по Украине. Произошел ряд событий, которые привели к тому, чего еще неделю назад никто не ожидал - началу прямых переговоров Киева и Москвы.

Вот общая канва событий.

В субботу в Киев приехали главы четырёх европейских стран - франции, Великобритании, Германии и Польши. Они провели с Владимиром Зеленским заседание "коалиции желающих" (объединения в Европе, которое намеревается дать Украине гарантии безопасности, в том числе путём ввода миротворцев). Итогом заседания стал своеобразный ультиматум Владимиру Путину.

Зеленский и европейцы потребовали у российского президента согласиться на 30-дневное перемирие, начиная уже с понедельника. В противном случае, заявили они, против России будут ужесточены санкции, а а военная помощь Украине будет усилена. Утверждалось также, что с этой позицией солидарны США - после своей встречи "коалиционеры" даже позвонили Трампу и поговорили с ним 15 минут.

Сам Трамп при этом ничего не комментировал - и планов ввести санкции в случае отказа России от перемирия не подтверждал. При этом накануне киевской поездки Макрона, Стармера, Мерца и Туска Евросоюз начал в ускоренном порядке рассматривать 17-й пакет санкций против РФ.

Судя по всему, именно этим пакетом, где акцент делается на "теневом" танкерном флоте РФ, намеревались подтолкнуть Россию на принятие "ультиматума". Здесь примечательно то, что это сугубо европейские санкции, без участия США - хотя в ходе своей поездки в Киев европейцы, которым вторил и Зеленский, говорили, что Трамп к ним присоединится.

Вечером субботы выступил Путин и фактически отказался от безусловного перемирия. Он заявил, что Россия не воспринимает подобных ультиматумов и предложил Украине обсуждать этот вопрос на прямых переговорах. Кремль предложил провести их в Стамбуле 15 мая - то есть, в этот четверг. Возобновив таким образом, как сказал Путин, прерванные переговоры, которые велись ещё весной 2022 года. И из которых Украина вышла после рекомендаций США и Британии.

Позже представитель президента РФ Ушаков, который, по слухам, возглавит российскую делегацию в Стамбуле, заявил, что за основу переговоров Москва хочет взять те самые Стамбульские соглашения, но уже "с учетом реалий на земле".

Напомним, что основными пунктами проекта Стамбульских соглашений в 2022 году были:

- нейтральный статус Украины и невступление в НАТО,

- вывод российских войск на линию 24 февраля 2022 года за исключением Донбасса, по которому должны были быть отдельные договоренности. При этом сейчас добровольный отвод российских войск на линию февраля 2022 года выглядит нереальным, о чем и говорит Ушаков, упоминая "реалии на земле".

- ограничение численности ВСУ.

При этом Путин не исключил, что перемирие тоже станет предметом обсуждений. И объяснил, почему он не согласен на предложение Зеленского и его союзников о безусловном режиме тишины.

"Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?" - заявил Путин.

На следующий день Зеленский фактически отказался от переговоров с РФ, пока она не согласится на перемирие. "Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - заявил украинский президент.

Однако затем он поменял свое мнение. Этому предшествовал пост Дональда Трампа, который в довольно резкой манере призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с РФ в Турции.

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Соберитесь сейчас!!" - написал президент США.

После этого Зеленский заявил, что лично поедет в Стамбул на переговоры в четверг и ждет того же от Путина. В России на это предложение пока ничего не ответили.

Параллельно Украина и ее европейские союзники продолжили продвигать идею, что Россия должна тем не менее согласиться на 30-дневное перемирие - и лишь потом возможны переговоры. Франция и Германия заявили о введении санкций, если Москва до вечера не согласится на остановку огня. В Кремле ответили, что не позволят говорить с РФ "языком ультиматумов" - давая понять, что сперва будут переговоры (а затем, если получится договориться - остановка огня).

Глава Офиса президента Ермак также заявил, что "у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire – потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики".

Правда, при этом он добавил, что"Украина готова к любым форматам переговоров". "Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса", - сказал Ермак. То есть прямо не заявил, что Украина поедет на переговоры лишь в случае согласия России на перемирие. На которое Москва уже очевидным образом не согласилась, запустив ночью по Украине "Шахеды".

О том, что Зеленский в любом случае отправится в Стамбул (будет ли накануне объявлено прекращение огня или нет), написало и американское издание Axios со ссылкой на украинских чиновников. То есть, возможно, в этот четверг пройдут переговоры Украины и России - первые официальные через три года после стамбульских встреч.

Причем есть высокий шанс, что переговоры пройдут небезрезультатно. Трамп заявил, что может приехать на них.

"Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее. Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет ощущение, что что-то может произойти. Но нам нужно добиться результата. Нам нужно спасать 5 тысяч жизней в неделю", - сказал американский президент.

Значение этих событий разберем подробнее ниже.

Как Трамп обнулил ультиматум

Итак, вчера Трамп фактически разрушил выстроенную Зеленским и европейскими лидерами стратегию по "принуждению Путина к миру".

В их конструкции "ультиматума" Путину (перемирие с 12 мая или санкции) изначально не хватало важнейшего элемента - подтверждения, что с этой позицией согласен Трамп. Тем более, что президент США во всей этой истории выглядел далеко не главным лицом и чуть ли не "ведомым" - человеком, подталкиваемым к принятию решений Зеленским, Макроном и Стармером, которые и играли первую скрипку в процессе.

Но вчера вечером Трамп наконец-то сказал свое слово и слово это полностью обнулило выдвинутый Путину ультиматум. Он призвал Зеленского "немедленно" согласится на прямые переговоры с Путиным. И, при этом, о необходимости прекращения огня он не упомянул.

Правда, из текста Трампа выходило, что он призывает Зеленского принять предложение Путина о переговорах ради того, чтоб выяснить позицию Кремля и потом уже принимать решение по дальнейшим действиям западных союзников. То есть, как бы перенеся начало действие ультиматума на четверг-пятницу.

Но, что будет в четверг-пятницу, пока неизвестно. Зато уже можно констатировать, что наступило 12 мая, Путин перемирие не принял, а президент США, вместо того, чтобы покарать его за это, призывает Зеленского принять условие Кремля о переговорах в Стамбуле. И Зеленский этому совету последовал, заявив о готовности приехать в Стамбул лично.

Логика Зеленского тут тоже понятна. Он хочет показать Трампу, что он "за мир, а Путин просто ищет отговорки, чтоб продолжить войну". Для того он и требует на переговоры Путина, рассчитывая, что тот откажется и Киев заявит, что переговоры сорвались по вине Кремля. После чего Трамп и ЕС начнут на РФ жестко давить.

Но приедет ли в Стамбул Путин или нет, в первую очередь зависит не от заявлений Зеленского, а от того, есть ли перспективы достижения договоренностей.

В целом по поводу анонсированных переговоров пока звучат в основном очень скептические оценки. Крайне полярны позиции сторон относительно принципиальных моментов мирного урегулирования. При том, что ни Украина, ни Россия не считают свое положение на поле боя сейчас настолько плачевным, чтобы принять условия противника.

Шанс на то, что переговоры будут успешными и приведут действительно к прекращению огня или даже к долгосрочному мирному соглашению есть только в двух случаях. Во-первых, если к настоящему времени все стороны процесса (Украина, Россия, США) не только согласны в принципе на завершение войны по линии фронта, но и проговорили между собой основные параметры завершения войны. И встреча будет лишь формальным поводом эти договоренности подтвердить.

Во-вторых, если основные параметры по сделке согласовали между собой США и Россия, в результате чего Москва в Стамбуле согласится на прекращение огня по линии фронта (Киев и так на него уже согласился), а взамен получит что-либо от Вашингтона.

При любом из этих вариантов договоренности возможны. Тем более, что к 15 мая Трамп как раз будет недалеко от Стамбула - с визитом на Ближнем востоке (а госсекретарь Рубио - вообще в Стамбуле, где будут встречаться главы МИД стран НАТО). И, если будут перспективы результативных договоренностей, то президент США вполне может сам приехать на встречу. Также как и Путин. При этом, президент РФ покажет, что он не отреагировал ультиматум, а настоял на своем формате заключения договоренностей. А главной звездой переговоров и миротворцем станет Трамп, а не Макрон, Стармер или Мерц. Да и в целом ситуация в мире как бы намекает сторонам на необходимость договоренности: накануне началась деэскалация между Индией и Пакистаном, а между Китаем и США заключено перемирие в торговой войне. Осталось теперь завершить войну в Украине.

Сам Трамп, как мы уже писали выше, не исключил своего визита на эти переговоры То есть, существует немалый шанс, что они закончатся чем-то серьезным. Хотя Путин пока своего участия не подтверждал. И если подтвердит - это будет важным признаком того, что стороны уже согласовали какие-то значимые подвижки - например, прекращение огня.

Если же никаких реальных договоренностей по мирной сделке до 15 мая не будет, то и в ходе переговоров их вряд ли достигнут. Да и сама встреча в Стамбуле окажется, в таком случае, под большим вопросом. Война продолжится, а воюющие стороны продолжат соревнование друг с другом на тему "докажи Трампу, что мирный процесс срывает твой враг".

И ключевой вопрос как тогда поступит Трамп.

Увеличит ли поставки оружия Украине и введет ли жесткие санкции против РФ (чревато прекращением диалога с Москвой и эскалацией как по войне в Украине, так и в отношениях США и России)?

Начнет ли жестко давить на Зеленского, чтоб побудить его принять часть условий Путина (но не факт, что он сможет заставить Зеленского на это пойти даже под угрозой полного прекращения военной помощи)?

Продолжит ли поставки оружия Украине (за деньги европейцев или же в счет взноса в Фонд по сырьевой сделке), но при этом новых санкций против РФ не введет, чтоб иметь возможность продолжать диалог с Москвой?

Или просто "умоет руки", выйдет из переговоров, перестанет вообще заниматься Украиной, прекратив, в том числе, поставки оружия Киеву?

Возможно, уже к концу недели станет понятно - есть ли шансы на договоренности о мире, либо нет. И если нет, то какова будет реакция Трампа.

К слову, есть вариант, что европейцы могут попытаться реализовать свой ультиматум без помощи Трампа - ввести, например, санкции против РФ. Или же отправить дальнобойные "Таурусы" Украине. Либо начать аресты танкеров, идущих в российские порты (или из российских портов).

Но, во-первых, что касается санкций, то Европа уже и так почти исчерпала набор антироссийских мер, на которые она может пойти (даже от российского газа ЕС планирует отказаться только к 2027 году, да и то многие в Европе против этого).

Во-вторых, поставки "Таурусов", блокирование российских портов и прочие действия, которые чреваты резким обострением конфронтации с РФ, вплоть до угрозы войны, европейцы вряд ли будут предпринимать, не получив гарантии военной защиты от США в случае начала прямого конфликта с Россией. Вашингтон же до сих пор старался прямого конфликта с Москвой всеми силами избегать. И пока не поступают сигналы, что он поменял свою точку зрения.

В любом случае, именно позиция Трампа будет иметь главное значение для определения действий Запада, если переговоры провалятся и война продолжится.