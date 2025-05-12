Президент Украины Владимир Зеленский снова повторил, что в четверг 15 мая приедет в Турцию на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Заявление об этом прозвучало в ходе вечернего обращения Зеленского, опубликованного в Телеграм.

Судя по формулировкам президента, встреча лидеров произойдёт независимо от того, будет ли Россия с понедельника соблюдать перемирие, предложенное Украиной.

В свою очередь американское издание Axios пишет о том, что Зеленский прилетит в Стамбул для переговоров с Россией, даже если РФ с понедельника не остановит огонь.

"Украинский чиновник заявил, что Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник", - сообщает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Киев "немедленно" согласиться на переговоры с Москвой в столице Турции. Через короткое время после этого украинский президент согласился.

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