В Евросоюзе уже готовы ввести новые санкции против РФ, если Москва не согласится на прекращение огня до конца суток.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус во время пресс-конференции, чьи слова приводит газета The Guardian.

"Время идет, у нас еще осталось 10 часов до конца дня, и если к этому моменту не будет прекращения огня, то европейская сторона начнет подготовку к санкциям", - сказал Корнелиус.

При этом высокопоставленный европейский дипломат сообщил "Суспильному", что в 17-й пакет санкций Евросоюза против РФ в случае, если российские власти не согласятся на перемирие, войдут новые суда теневого флота России.

Послы стран ЕС могут одобрить новый пакет санкций уже в среду, а Совет ЕС - в следующий вторник, 20 мая. То есть уже после переговоров в Стамбуле 15 мая, если они состоятся.

В Кремле отреагировали на готовность Европы ввести новые санкции, если Москва сегодня не объявит перемирие.

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в довольно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он считает, что предложение Путина вместо перемирия возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле "встретило понимание лидеров многих стран".

"Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран", - заявил Песков.

"В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования", - добавил он.

Напомним, на днях западные СМИ писали о том, что европейцы могут ввести санкции против "Северного потока - 2" и заблокировать газопровод, если Москва откажется от предложенного 30-дневного перемирия.

Подробнее о том, как будут развиваться события с переговорами, "Страна" писала в отдельном материале.