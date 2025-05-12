Вчера президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию "принуждения Владимира Путина к миру".

Напомним, заявления Зеленского, Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера в Киеве 10 мая рисовали следующую логику действий: фактический ультиматум Путину с требованием объявить прекращение огня на 30 дней с 12 мая, а в случае отказа - жесткие санкции, к которым, судя по словам европейцев, согласились присоединиться и США. Путин ответил на это предложение отказом, выдвинув встречное: прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Эту идею и Зеленский, и европейцы ожидаемо отвергли, повторив, что сначала необходимо перемирие, а потом переговоры. Если же не будет перемирия, то последуют санкции.

Во всей этой конструкции, однако, не хватало важнейшего элемента: подтверждения, что с позицией Киева и европейцев насчет ультиматума Путину (перемирие с 12 мая или жесточайшие санкции и никаких переговоров до завершения огня) согласен Трамп. Тем более что президент США в этой истории выглядел далеко не главным лицом и чуть ли не ведомым - человеком, подталкиваемым к принятию решений Зеленским, Макроном и Стармером, которые и играли первую скрипку в процессе.

Но вчера вечером Трамп наконец-то сказал свое слово, и слово это полностью обнулило выдвинутый Путину ультиматум. Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным. Причем о необходимости прекращения огня он не упомянул.

Правда, из текста Трампа выходит, что он призывает Зеленского согласиться на предложение Путина о переговорах ради того, чтобы выяснить позицию Кремля и потом уже принимать решение о дальнейших действиях западных союзников. То есть как бы перенеся начало действия ультиматума на четверг-пятницу.

Но, что будет в четверг-пятницу, пока не известно. Зато уже можно констатировать, что наступило 12 мая, Путин перемирие не принял, а президент США, вместо того чтобы покарать его за это, призывает Зеленского принять условие Кремля о переговорах в Стамбуле. И Зеленский этому совету последовал, заявив о готовности приехать в Стамбул лично. Причем из его слов следует, что он готов на это даже при отказе Путина от перемирия.

Логика Зеленского тут тоже понятна. Он хочет показать Трампу, что он за мир, а Путин просто ищет отговорки, чтобы продолжить войну. Для того он и требует присутствия Путина на переговорах, рассчитывая, что тот откажется. Тогда Киев заявит, что переговоры сорвались по вине Кремля, а Трамп и ЕС начнут жестко давить на Россию.

Впрочем, для Москвы не составит особого труда выйти из этой ситуации: там могут заявить, что каждая страна сама определяет состав своей делегации, и, если Зеленский хочет возглавить делегацию, это его дело; а кто возглавит российскую делегацию - это дело Москвы. Если Зеленский откажется от переговоров в Стамбуле из-за того, что ему не нравится состав делегации РФ, то этим он ещё раз покажет свою неготовность к завершению войны. К тому же указ о запрете переговоров с Путиным Зеленский так и не отменил.

Как на все это отреагирует Трамп, кого обвинит в срыве переговоров и обвинит ли вообще кого-либо, предпримет ли против него меры - пока совершенно не ясно.

Что касается самих переговоров в Стамбуле, то по их поводу звучат в основном скептические оценки. Позиции сторон относительно принципиальных моментов мирного урегулирования полярны. При этом ни Украина, ни Россия не считают свое положение на поле боя сейчас настолько плачевным, чтобы принять условия противника.

Шанс на то, что переговоры будут успешными и действительно приведут к прекращению огня или даже к долгосрочному мирному соглашению, появятся только в двух случаях. Во-первых, если все стороны процесса (Украина, Россия, США) не только в принципе уже согласны завершить войну по линии фронта, но и обсудили между собой основные параметры завершения войны. А встреча станет лишь формальным поводом эти договоренности подтвердить.

Во-вторых, если основные параметры сделки согласовали между собой США и Россия, в результате чего в Стамбуле россияне согласятся на прекращение огня по линии фронта (Киев и так его уже одобрил), а взамен получит что-либо от Вашингтона.

При любом из этих вариантов договоренности возможны. Тем более что к 15 мая Трамп как раз будет недалеко от Стамбула, с визитом на Ближнем Востоке. Если появятся перспективы результативных договоренностей, президент США вполне может сам приехать на встречу - как и Путин. При этом президент РФ покажет, что он не отреагировал на ультиматум, а настоял на своем формате заключения договоренностей. Главной же звездой переговоров и миротворцем станет Трамп, а не Макрон, Стармер или Мерц. Да и в целом ситуация в мире сигнализирует сторонам о необходимости договориться: накануне началась деэскалация между Индией и Пакистаном, а между Китаем и США заключено перемирие в торговой войне. Осталось теперь завершить войну в Украине.

Если же никаких реальных договоренностей о мирной сделке до 15 мая не последует, то и в ходе переговоров их вряд ли достигнут. Да и сама встреча в Стамбуле окажется в таком случае под большим вопросом. Война не остановится, а воюющие стороны продолжат соревноваться друг с другом в том, кто лучше докажет Трампу, что мирный процесс срывает его враг.

И ключевой вопрос, как тогда поступит Трамп. Увеличит поставки оружия Украине и введет жесткие санкции против РФ, что чревато прекращением диалога с Москвой и эскалацией как войны в Украине, так и в отношениях США и России? Начнет жестко давить на Зеленского, чтобы побудить его принять часть условий Путина (при этом без гарантий, что сможет заставить Зеленского на это пойти даже под угрозой полного прекращения военной помощи)? Продолжит поставки оружия Украине за деньги европейцев или же в счет взноса в образованный по ресурсному соглашению фонд, но при этом новых санкций против РФ не введет, чтобы иметь возможность продолжать диалог с Москвой? Или просто умоет руки, выйдет из переговоров, перестанет заниматься Украиной, в том числе прекратив поставки оружия Киеву?

Возможно, уже к концу недели станет понятно, есть ли шансы на договоренности о мире. И если их нет, то какова будет реакция Трампа.

К слову, существует вариант, что европейцы могут попытаться реализовать свой ультиматум без помощи Трампа: например, ввести санкции против РФ, отправить Украине ракеты "Таурус" или начать аресты танкеров, идущих в российские порты либо из российских портов.

Но, во-первых, что касается санкций, то Европа уже и так почти исчерпала набор антироссийских мер, на которые она может пойти (даже от российского газа ЕС планирует отказаться только к 2027 году, и то многие в Европе против этого).

Во-вторых, поставки ракет "Таурус", блокирование российских портов и прочие действия, чреватые резким обострением конфронтации с РФ вплоть до угрозы войны, европейцы вряд ли предпримут, не получив гарантий военной защиты от США в случае начала прямого конфликта с Россией. Вашингтон же до сих пор старался прямого конфликта с Москвой всеми силами избегать. И пока не поступают сигналы о том, что он поменял свою точку зрения.

В любом случае именно позиция Трампа будет иметь главное значение для определения действий Запада, если переговоры провалятся и война продолжится.