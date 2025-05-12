На переговорах в Женеве представители США и КНР договорились, что Пекин снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%, а США уменьшат ставку пошлин на китайские товары с 145% до 30%.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Правительства США и Китая, признавая важность двусторонних экономических и торговых отношений для обеих стран и мировой экономики, важность устойчивых, долгосрочных и взаимовыгодных экономических и торговых отношений…, обязуются предпринять следующие действия к 14 мая 2025 года:

США изменят применение ставки пошлины на товары из Китая (включая товары из Гонконга и Макао), установленной указом президента от 2 апреля 2025 года, приостановив действие 24 процентных пунктов этой ставки на первоначальный период в 90 дней, сохранив при этом ставку в размере 10% на эти товары в соответствии с условиями упомянутого указа; отменят дополнительные ставки пошлины на те товары, которые были введены указами от 8 и 9 апреля;

Китай соответствующим образом изменит применение дополнительной ставки пошлины на те товары США, которая была установлена Комиссией по таможенным тарифам Государственного совета, приостановив действие 24 процентных пунктов этой ставки на первоначальный период в 90 дней, сохранив оставшуюся дополнительную ставку пошлины в размере 10%; примет все необходимые административные меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер, направленных против США со 2 апреля.

После принятия вышеупомянутых мер стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и Соединенных Штатах или третьей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Китай и США провели торговые переговоры в Женеве, которые позитивно оценили обе стороны.

Накануне встречи New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп может в день переговоров снизить пошлины против Китая до 50%, однако этого не произошло.