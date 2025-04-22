Министерство торговли США окончательно определило уровень пошлин на продукцию солнечной энергетики из четырех стран Юго-Восточной Азии.: Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Для Камбоджи будет установлена пошлина в размере 3521%, для производителей из Малайзии — 34,4%, из Вьетнама — 395,9%, из Таиланда — 375,2%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение американских властей ввести астрономические пошлины стало результатом расследования, начатого еще при Джо Байдене. Оно установило, что импортируемые из указанных стран солнечные элементы поступают на рынок США по демпинговым ценам, к тому же производители солнечных панелей получали государственные субсидии от китайского правительства.

Комиссия по международной торговле США (ITC) должна до 2 июня определить окончательный ущерб, понесенный страной, после чего с Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама начнут взимать антидемпинговые пошлины и дополнительные налоги по указанным ставкам. Самая высокая ставка оказалась у Камбоджи, продукция из которой облагается пошлиной в 3 521%, так как местные компании отказались сотрудничать с американским следствием.

Пошлины направлены на защиту американских производителей, но ударят по разработчикам "зелёной" энергетики, которые рассчитывали на дешевый импорт.

Ранее мы писали, что китайские предприятия в нарушение законодательства маркируют свои товары как корейские, чтобы поставлять их в США в обход повышенных ввозных пошлин.

Также сообщалось, что американский президент Дональд Трамп хочет убедить десятки стран ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на американские уступки с пошлинами.