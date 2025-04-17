Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон и Брюссель заключат торговую сделку, что позволит европейским товарам избежать 20%-х пошлин при продаже за океаном.

Об этом американский лидер заявил в короткос интервью прессе.

"Будет торговая сделка с ЕС, 100%, они хотят её заключить, мы заключим торговую сделку до истечения 90 дней", – сказал Трамп.

В тоже время новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что ЕС рассмотрит вопрос о введении экспортных ограничений в отношении США, если торговые переговоры не увенчаются успехом.

Напомним, после новых тарифов Трампа Евросоюз отказался от запрета на импорт сжиженного газа из РФ.

Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ на фоне идущих торговых разногласий с США.

Ранее в Reuters писали, что для борьбы с политикой США Китай хочет объединить Европу с Азией, возобновив поставки российского газа в ЕС.

Несколько месяцев КНР пыталась заключить с США масштабную сделку, включающую вопросы торговли, судьбы TikTok и, возможно, даже Тайваня. Но радикальная позиция Трампа изменила настрой Китая и теперь он перевел своих чиновников на "военные рельсы".