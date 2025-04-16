У президента США Дональда Трампа вызвал раздражение прием, оказанный европейскими лидерами Владимиру Зеленскому после публичного конфликта в Овальном кабинете. Трампу и его окружению пришлись не по душе объятия европейцев с украинским президентом.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Трампа, как говорят, раздражали события того воскресенья — не только визит Зеленского к британскому королю, но и вид Европы, обнимающей его. Британский чиновник сказал, что команде Трампа "не понравилось, как это выглядело… как все это произошло", и предположил, что реакция США подтолкнула Великобританию к оказанию большего давления на Украину, чтобы она села за стол переговоров в последующие дни", - пишет издание.

При этом в воскресенье вечером Зеленский "вновь разозлил" Трампа, заявив в интервью, что мирное соглашение все еще "очень, очень далеко". По мнению некоторых чиновников, это стало "спусковым крючком", побудившим американского лидера прекратить военную помощь Украине через 24 часа.

Издание отмечает, что через несколько недель после этого Франция и Британия пытались сгладить ситуацию, однако "отношения между американским президентом и его украинским коллегой по-прежнему остаются напряженными".

Ранее британский журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве написал, что Трамп "терпеть не может" Украину.

При этом Трамп признал, что спор с Зеленским в Овальном кабинете был элементом давления на Украину.