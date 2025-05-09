Президент США Дональд Трамп может снизить пошлины на китайские товары с 145% до 50% уже на следующей неделе.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

В Швейцарии вскоре начнутся торговые переговоры США и Китая, и Трамп готов снизить пошлины, пока они идут.

При этом президент США и сам публично озвучил такую возможность.

"Они на уровне 145%, так что мы знаем, что они снизятся. Я думаю, у нас будут очень хорошие отношения", - сказал накануне Дональд Трамп в Овальном кабинете.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в начале апреля, когда Трамп принял решение ввести на импорт ряда стран пошлины. Китай оказался в роли страны, которая ответила аналогичными мерами - за чем последовали ответы в виде увеличения тарифов с обеих сторон.

При этом не так давно американский президент уже намекал, что уменьшит пошлины в отношении продукции из Китая даже без учета достижения торгового соглашения.

Китай в свою очередь пригрозил зеркальным ответом странам, которые будут ущемлять его интересы в торговой войне США.