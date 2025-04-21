Китай не примет сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран. В случае ущерба интересам Пекина он готов вводить соответствующие контрмеры.

Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, которое приводит агентство Bloomberg.

"Китай уважает стремление всех сторон решать торгово-экономические споры с США через равноправные консультации", — сказано в заявлении ведомства.

Также в нем подчеркивается, что все стороны должны действовать справедливо в вопросе взаимных пошлин и защищать международные торгово-экономические нормы и многостороннюю торговую систему.

"Важно отметить, что Китай категорически против любых сделок, которые наносят ущерб его интересам. В случае таких действий Китай не останется в стороне и примет адекватные контрмеры. У Китая есть решимость и ресурсы для защиты своих интересов", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет убедить десятки стран ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на американские уступки по пошлинам. Глава Белого дома уверен, что Вашингтон и Брюссель заключат торговую сделку, что позволит европейским товарам избежать 20%-х пошлин при продаже за океаном.

Между тем Китай принимает довольно жесткие меры в ответ на пошлины Трампа. Он остановил критически важный для Америки экспорт редкоземельных ресурсов.