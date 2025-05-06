Евросоюз планирует обложить дополнительными пошлинами американские товары на сумму около ста миллиардов евро, если торговые переговоры с Америкой не принесут удовлетворительного результата.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Так, детали потенциальных контрмер Брюсселя в ответ на тарифы Вашингтона сообщат государствам-членам уже 7 мая, после чего ещё месяц будут продолжаться консультации, рассказали собеседники издания.

Эти пошлины будут направлены против отдельных американских штатов, связанных с нынешним политическим руководством США: например, налоги на импорт сои из Луизианы – родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Ранее в Politico писали, что Евросоюз рассматривает введение высоких встречных пошлин в ответ на тарифы США.

"Сейчас Европа сосредоточена на таможенных пошлинах в ответ на тарифы, объявленные США, и мы не ищем эскалации. Мы не хотим разжигать конфронтацию, но мы хотим быть предельно ясными", – сказал изданию высокопоставленный европейский дипломат.

Также в издании сообщали, что Евросоюз не даёт России добиться от США снятия авиационных санкций.