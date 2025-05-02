Руководители крупных американских портов призывают Сенат США отменить пошлины президента Дональда Трампа, заявляя о резком падении судоходства.

Об этом сообщает Bloomberg.

По их словам, это угрожает массовыми увольнениями рабочих, росту цен и падением экономики США.

"Эта деятельность напрямую поддерживает 2,7 млн ​​рабочих мест по всей стране. Это эффект, который будет ощущаться далеко за пределами доков", - говорит гендиректор порта Лонг-Бич на западном побережье Марио Кордеро.

По его словам, к концу мая поставки из Азии могут сократиться на 40%.

С его прогнозом согласен исполнительный директор порта Лос-Анджелеса Джин Серока. Он говорит, что объемы уже падают, а практически все поставки из Китая для крупных ритейлеров и производителей прекратились, а поставки из Юго-Восточной Азии значительно сократились.

Ранее Bloomberg писал, что в первом квартале 2025 года в США зарегистрировали сокращение внутреннего валового продукта на 0,3% в годовом исчислении. При этом средний рост американской экономики за предыдущие два года составлял 3%.